Woning instabiel door illegale werken op Bredabaan

Antwerpen Meer dan de helft van leerlingen in het stedelijk onderwijs volgt islamiti­sche godsdienst op school: “De cijfers weerspiege­len Antwerpen”

Zo’n 57% van leerlingen in lager stedelijk onderwijs in Antwerpen volgt islamitische godsdienst op school. In het secundaire onderwijs ligt dat aantal op 51%. Dat blijkt uit cijfers die het Vlaams Belang opvroeg bij schepen voor Onderwijs Jinnih Beels (Vooruit). Het aandeel leerlingen dat katholiek onderwijs volgt, daalt daarentegen.

9 juni