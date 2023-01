Werken aan brugvoegen viaduct Merksem: alweer zware hinder op Antwerpse Ring voorspeld

De kapotte brugvoegen van het viaduct van Merksem: er is al véél inkt over gevloeid. De metalen voegen op de twee brughelften, die dwars over de snelweg lopen en de last van het verkeer opvangen, zorgden de voorbije maanden voor doffe verkeersellende.

In oktober werd in de richting van Nederland een grondige, tussentijdse ingreep uitgevoerd met 14 metalen platen. Daardoor kon de beschadigde brugvoeg beter beschermd worden tegen de druk die het passerende verkeer uitoefent.

Volledig nieuwe voeg

Er is nu een volledig nieuwe voeg geleverd. En dus kan het Agentschap Wegen en Verkeer (AWV) een definitieve herstelling laten uitvoeren. Daarvoor verwijdert de aannemer de platen die momenteel over de voeg liggen en breekt hij de bestaande voeg op.

De vastgestelde schade aan de brugvoeg in de richting van Gent was kleiner. Tijdens het weekend van 17 december werden de beschadigde onderdelen van de voeg vervangen. Nu vernieuwt de aannemer preventief enkele elementen die nog intact zijn.

Concreet wordt er op 20 januari vanaf 21 uur opnieuw gewerkt. Eerst is de brugvoeg in de richting van Gent aan de beurt. Zoals gezegd, vervangt de aannemer daar dus preventief enkele onderdelen. Die werken vinden plaats tijdens het weekend en duren ten laatste tot maandagochtend 23 januari. Het verkeer passeert er over twee versmalde rijstroken.

Van maandagavond 23 januari tot dinsdagochtend 31 januari wordt gewerkt richting Nederland. Langs die kant van het viaduct plaatst de aannemer een volledig nieuwe brugvoeg. Het verkeer passeert ook dan telkens via twee versmalde rijstroken.

Ernstige verkeershinder

Het Vlaams Verkeerscentrum waarschuwt voor ernstige verkeershinder tijdens de volledige duur van de werken. Weggebruikers krijgen de raad om de omgeving van de werken op het viaduct van Merksem zoveel mogelijk te vermijden en zo bij te dragen tot het beperken van de hinder op de Antwerpse ring en de daarop toekomende snelwegen.

In functie van de verkeersdrukte en zolang het nodig is, kan de Liefkenshoektunnel richting Gent en Nederland tolvrij worden gemaakt voor de weggebruikers die willen omrijden via de R2 in de haven. Wanneer de Liefkenshoektunnel tolvrij wordt gemaakt, zal dit gecommuniceerd worden in de verkeersbulletins op de radio en via de kanalen van het Verkeerscentrum.

Bestuurders die vanuit het noorden komen tijdens de werken richting Gent, en het centrum van Stad Antwerpen willen bereiken, kunnen als alternatief de park-and-rides Merksem en Luchtbal gebruiken. Die parkings worden gratis gemaakt tijdens de werken.

