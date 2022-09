Wagen crasht in struiken op Groenendaallaan: bestuurster (33) zwaargewond

Merksem Bromfiets in beslag genomen tijdens verkeers­con­tro­les

Het verkeersondersteuningsteam van de regio Noord controleerde op vrijdag in verschillende fietsstraten in Merksem. In de Speelpleinstraat, de Du Chastellei en de Molenlei werden slechts vier bestuurders staande gehouden omdat ze een fietser inhaalden. En in de Molenlei reden drie bestuurders tegen de richting.

4 september