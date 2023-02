Veertiende quiz van Merksemse cultuurraad

Vooral quizzers met veel kennis over het district Merksem, zullen aan het langste eind trekken tijdens de quiz van de Merksemse cultuurraad. Merksem is immers de rode draad doorheen de quiz. Verder zijn er vragen over allerlei thema’s: voor ieder wat wils, dus. Wie zin heeft om deel te nemen, stelt een ploeg van vier tot zes personen samen en schrijft zich voor 20 maart in via cultuurraad.merksem@gmail.com. Vermeld in je bericht de ploegnaam, een contactpersoon, adres en telefoonnummer. Per ploeg betaal je ter plaatse 15 euro.