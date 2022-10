Vanaf vannacht: zware verkeershinder op Ring door werken aan geteisterd viaduct Merksem

Merksem Chaos op Antwerpse Ring na ongeval met vier vrachtwa­gens op viaduct van Merksem richting Nederland

Op de Antwerpse Ring richting Nederland is vanmiddag een ongeval gebeurd met vier vrachtwagens ter hoogte van het viaduct van Merksem. Het verkeer moest er een tijdlang over twee rijstroken. Hoewel de rijbaan intussen is vrijgemaakt, staat er nog heel wat file op de Ring.

6 oktober