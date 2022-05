Twee rijstroken versperd op Antwerpse Ring ter hoogte van Merksem

Merksem Dakbrand in gemeen­schaps­cen­trum Terlinden na roofingwer­ken

In het gemeenschapscentrum Terlinden in de Terlindenhofstraat, vlak naast het Runcvoortpark, is maandagnamiddag brand uitgebroken. Er werden dakwerken uitgevoerd in het gebouw, waarbij wel eens vaker brand ontstaat. Niemand raakte gewond, maar het pand raakte wel ernstig beschadigd door de interventie.

3 mei