Schaal Sels Merksem en Stroboerenmarkt zorgen voor een volksfeest in Merksem

Verkeersinfo 25 minuten file op A12 vanaf Aartselaar door ongeval ter hoogte van viaduct in Wilrijk

Er is een ongeval gebeurd op de A12 ter hoogte van het viaduct in Wilrijk richting Antwerpen. De linker- en middenrijstrook zijn versperd. Het is momenteel 24 minuten aanschuiven vanaf Aartselaar.