Ruim vierhonderd mensen nemen afscheid van Yannick V.: “Als de agenten die je neerschoten ook maar één keer met je gepraat hadden, zouden ze je vrienden geworden zijn”

MerksemIn de Onze-Lieve-Vrouw van Smartenkerk in Merksem is zaterdagochtend afscheid genomen van Yannick V., de 36-jarige man die eind september om het leven kwam tijdens een huiszoeking in Merksem. Familie en vrienden schetsten tijdens de plechtigheid het beeld van een zorgzame en goudeerlijke kerel, die bijzonder geliefd was in zijn omgeving. Dat hij er extremistische ideeën op nahield, werd gelijk tegengesproken. “Steeds weer moesten we zien hoe die foto van jou opdook, van die keer toen je voor de grap een gasmasker opgezet had.”