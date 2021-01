‘River Skimmer’ zuigt afval uit Oostkaaidok op: “500 liter water per minuut gezuiverd”

MerksemAan de Oostkaai in Merksem werd vandaag de allereerste River Skimmer in België te water gelaten. Het gaat om een initiatief van River Cleanup, ook bekend van hun jaarlijkse World Cleanup Day. Met de lancering van de River Skimmer wil River Cleanup, naast het activeren van vrijwilligers, een extra stap zetten in het wegwerken van de 8 miljard kilogram plastic die elk jaar in onze oceanen terechtkomt.

Als test gooit Thomas de Groote van River Cleanup, de non-profit die mensen bewust maakt van de zwerfvuilproblematiek, een paar tennisballen in het water van de Oostkaai in Merksem. Die verdwijnen vrij snel in de River Skimmer, een toestel dat werkt volgens het principe van een zwembadfilter. Alleen kan deze filter 500 liter water per minuut zuiveren en 750 kilogram afval ‘opzuigen’. “Dit is de eerste River Skimmer in België, tot nu toe wordt dit toestel slechts in zeven landen gebruikt”, vertelt Thomas. “De Oostkaai is de ideale locatie om zijn capaciteiten te testen. Dit is een zogenaamde ‘hotspot’: hier komt veel afval samen door stroming en wind, maar ook door mensen die hun afval hier in het water gooien.”

Bewustwording

Bedoeling is om op termijn nog meer River Skimmers te installeren, zoals aan het MAS in Antwerpen en in Gent aan Dok-Noord. “We hebben Oostkaai in Merksem gekozen om de River Skimmer te testen, maar als alles op punt staat, kunnen we nog toestellen plaatsen op andere plekken in België. Het gaat ons echter niet enkel om het toestel, ook over bewustwording. Als mensen de River Skimmer zien staan met een woordje uitleg bij, zullen ze misschien minder snel afval in het water gooien. Die bewustwording brengt ons ook een stapje dichter bij de oplossing.”

Elk jaar belandt er immers zo’n 8 miljard kilogram afval in onze zeeën en oceanen. 80% van dat afval raakt daar verzeild via rivieren. Uiteraard blijft het van groot belang om ook in te zetten op mensenhanden. Zo organiseert River Cleanup jaarlijks meerdere acties, zowel in België als wereldwijd. Elke eerste zondag van de maand roept River Cleanup bijvoorbeeld op om afval te gaan opruimen in je omgeving, onder het concept ‘River Sunday’. Op 6 juni is er River Cleanup World op meer dan 1.000 locaties wereldwijd, en op 18 september is het tijd voor World Cleanup Day en mikt de organisatie op 10.000 vrijwilligers langs 10 rivieren in België. “Het voornaamste doel is om die 8 miljard kilogram afval naar 0 te herleiden. Dit jaar willen we het eerste miljoen afval ophalen, door middel van acties en ook door technologieën als de River Skimmer.”

Volledig scherm Burgemeester van Merksem Luc Bungeneers doopt de River Skimmer. © Klaas De Scheirder

Volledig scherm De River Skimmer is een vernieuwend technologisch toestel, dat op automatische basis afval ruimt in het water. © Klaas De Scheirder