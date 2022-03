Politie beboet 12 spookrijders in Merksem

Merksem 25-jarige vrouw in levensge­vaar na botsing met stilstaan­de bulkwagen op werfzone

In de nacht van donderdag op vrijdag is op de brug aan de Victor Govaerslaan een auto tegen een bulkwagen gereden die stilstond op een werfzone. Vooral de personenwagen is bijzonder zwaar beschadigd en rookte hevig, waardoor de brandweer tussenbeide moest komen. De 25-jarige bestuurster van de wagen is in levensgevaar afgevoerd naar het ziekenhuis.

11 maart