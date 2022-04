Opnieuw spookrijders beboet in de Molenlei

merksem Hinder rond Sportpa­leis door asfalte­rings­wer­ken

De Minister Delbekelaan en Duvelshoek, inclusief de kruispunten Heirmanstraat en Eugeen Meeusstraat, krijgen in de week van 4 april een nieuwe asfaltlaag. Hierdoor is de Minister Delbekelaan afgesloten in de richting van het Sportpaleis vanaf het kruispunt met de Bredabaan tot voorbij de Theunisbrug en is Duvelshoek afgesloten in beide richtingen. De werken duren tot 6 april.

31 maart