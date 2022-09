Opnieuw nacht van drugsgeweld in Antwerpen: derde aanslag op Merksemse woning op drie maanden en explosief gevonden aan pannenkoekenhuis Stacks

MerksemHet parket van Antwerpen bevestigt dat er in de loop van woensdagnacht een vuurwerkbom in de tuin van de woning van de broers Gianni en Giorgi F. in de Rietschoorvelden in Merksem is beland. Het is al het derde incident op drie maanden tijd. Er is mogelijk ook een explosief gevonden aan het pannenkoekenhuis Stacks op het Zuid.