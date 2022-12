Opnieuw ernstige problemen aan viaduct Merksem: zware verkeersellende in kerstperiode voorspeld

De brugvoegen van het viaduct van Merksem: er is al véél inkt over gevloeid. In de richting van Nederland zorgde de metalen voeg, die dwars over het viaduct loopt en de last van het verkeer (80.000 chauffeurs per dag) opvangt, de voorbije maanden voor zware verkeersellende. De voeg is stuk en kan pas in januari definitief hersteld worden. Tot dan is het behelpen met tijdelijke herstellingen.