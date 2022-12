Opnieuw ernstige problemen aan viaduct Merksem: zware verkeersellende in kerstperiode voorspeld, NSZ reageert verbouwereerd

MerksemHet houdt niet op. Opnieuw zijn er ernstige problemen aan het viaduct van Merksem vastgesteld, ditmaal in de richting van Gent. Het Agentschap Wegen en Verkeer (AWV) moet daarom twee weekends - waarvan eentje in de drukke kerstperiode - werken uitvoeren. Er wordt zware verkeershinder voorspeld. De Antwerpse middenstand reageert verbouwereerd. “Dit zal gevolgen hebben voor onze verkoop.”

De brugvoegen van het viaduct van Merksem: er is al véél inkt over gevloeid. In de richting van Nederland zorgde de metalen voeg, die dwars over het viaduct loopt en de last van het verkeer (80.000 chauffeurs per dag) opvangt, de voorbije maanden voor zware verkeersellende. De voeg is stuk en kan pas in januari definitief hersteld worden. Tot dan is het behelpen met tijdelijke herstellingen.

Alsof het allemaal niet genoeg is, is er nu ook schade vastgesteld aan de brugvoeg aan de andere kant van het viaduct, in de richting van Gent. “De twee brugvoegen zijn niet met elkaar verbonden, maar moeten beide dagelijks een zware impact van het verkeer verwerken”, stelt AWV. De schade (aan de onderkant van de voeg) zou wel minder groot zijn dan in de richting van Nederland.

Drukke kerstperiode

Volgens het AWV kan er met noodherstellingen niet lang gewacht worden. Er staan daarom in de weekends van 16 tot 19 december - jawel, pal in de drukke kerstperiode - en van 20 tot 23 januari werken gepland. Tijdens het eerste weekend zal een aannemer enkele voegprofielen en beschadigde onderdelen vervangen. Tijdens het tweede weekend laat AWV preventief ook de onderdelen vervangen die niet beschadigd zijn.

De werken betekenen opnieuw zware verkeersellende. Tijdens het eerste weekend worden de drie uiterst rechtse rijstroken en de pechstrook ingenomen, van vrijdagavond 21 uur tot en met maandagochtend 5 uur. Tijdens het tweede weekend gaat het om de twee rechtse rijstroken en de pechstrook.

AWV voorspelt grote hinder op de R1 richting Gent. Maar ook op de toekomende snelwegen A12 vanuit Bergen-op-Zoom, en (vooral) de E19 vanuit Breda. “Je vermijdt best de regio of maakt gebruik van de noordelijke P+R’s rond Antwerpen. Indien nodig wordt de Liefkenshoektunnel op de R2 tolvrij gemaakt richting Gent.”

NSZ: “Nefaste timing”

Nico Volckeryck, regiodirecteur van het Neutraal Syndicaat voor Zelfstandigen (NSZ), reageert vol onbegrip op de timing. “Waarom moeten ze aan dat viaduct werken in het drukste kerstweekend? Dit is nefast voor zelfstandigen. Zij mogen van die problemen niet het slachtoffer zijn. We hopen dat er snel een plan op tafel komt om de hinder voor de middenstand zoveel mogelijk te beperken en vragen dringend overleg.”

Voorproefje?

De verkeerschaos door de kapotte brugvoegen op het viaduct is mogelijk slechts een voorproefje. In 2025 gaat het hele viaduct tegen de grond en maakt het plaats voor een stuk nieuwe Ring dat in een sleuf wordt ingegraven en kan worden overkapt. Een superwerf, waar bestuurders nu al hun hart voor vasthouden. De twee keer vier rijstroken van het viaduct zullen tijdelijk vervangen worden door twee keer drie nieuwe rijstroken, de zogenaamde bypass.

De verkeerschaos door de kapotte brugvoegen op het viaduct is mogelijk slechts een voorproefje. In 2025 gaat het hele viaduct tegen de grond.

