Opnieuw 7 spookrijders betrapt in de Molenlei

ANTWERPEN RESTOTIP. Mr. Pickles in Antwerpen: Van de klassieke pastrami tot gewaagde combo’s met gepekelde en gefermen­teer­de groenten en fruit

Zin in iets nieuws? Stop met zoeken. Hier kom je te weten welke horecazaak het ontdekken waard is. Van koffiebar tot ijsjestent en van brasserie tot fine dining. Met deze week het gloednieuwe Mr. Pickles in de vernieuwde, hippe Lange Koepoortstraat waar alles in het teken van het gepekelde of gefermenteerde product staat.

10 maart