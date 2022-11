Nieuwe politiekantoor in Merksem geopend

MerksemHet nieuwe regiokantoor in Merksem is maandag officieel ingehuldigd. Dat gebeurde in aanwezigheid van burgemeester Bart De Wever (N-VA), districtsburgemeester Luc Bungeneers (N-VA) en korpschef Serge Muyters. Het kantoor is vanaf vandaag ook geopend voor klachten en aangiften.

Het nieuwe gebouw is de opvolger van het voormalige politiekantoor in de Borrewaterstraat, dat al ruim 50 jaar oud was, en zal onderdak bieden aan de leiding van de regio Noord, het wijk- en verkeersondersteuningsteam, het regiosecretariaat, het wijkteam en de wijkagenten van Merksem en de Luchtbal.

“De werken aan het nieuwe kantoor gingen van start in 2018,” aldus woordvoerder Wouter Bruyns. “Het nieuwe kantoor is nodig omdat het huidige kantoor in Merksem al enige tijd niet meer voldoet aan de noden van een modern politiekantoor, zowel op het vlak van toegankelijkheid en dienstverlening, als op het vlak van comfort en welzijn van de medewerkers. Voor de inwoners van Merksem zal de aanpassing vlot kunnen verlopen. Het nieuwe kantoor bevindt zich immers op enkele honderden meters van het voormalige kantoor”

Korpschef Serge Muyters: “Na het wijkkantoor op Linkeroever is dit nieuwe regiokantoor opnieuw een belangrijke stap in de modernisering van ons patrimonium. Eindelijk hebben de inwoners van Merksem en onze regiopolitie een modern kantoor. Ons mastergebouw, dat volgend jaar zal openen, is natuurlijk de kers op de taart, maar we investeren ook in de regiopolitie. Denk aan de start van de werken aan een nieuw kantoor in de Vestingstraat als opvolger voor het huidige gebouw in de Quinten Matsijslei”

Het kantoor zal zoals alle kantoren van Politiezone Antwerpen te bezoeken zijn op afspraak. Een afspraak maak je via www.politieantwerpen.be of telefonisch via de Blauwe Lijn op het nummer 0800 123 12.

