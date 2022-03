Nieuwe lokalen voor scouts en City Pirates in Bouckenborghpark: “Twee complementaire jeugdwerkingen samenbrengen onder één dak”

AntwerpenDe huidige lokalen van scoutsgroep 4de Sint-Joris Meisjesgidsen en van voetbalvereniging City Pirates aan het Bouckenborghpark in Merksem zijn verouderd. Omdat ze niet meer voldoen aan de hedendaagse vereisten investeert de stad in nieuwe gebouwen. De werken starten midden 2024.

“Het Merksemse Bouckenborghpark is een prachtige locatie voor recreatie. De huidige scoutslokalen alsook de accommodatie van de bekende voetbalvereniging City Pirates zijn echter verouderd”, zegt schepen Annick De Ridder. “AG Vespa engageert zich dan ook graag voor de realisatie van een nieuw gebouw voor de meisjesgidsen en voetbalkleppers in het Bouckenborghpark.” In de toekomst vervangt een volledig nieuw gebouw de huidige lokalen van de scoutsgroep (naast het kasteel) en de kleedkamers en cafetaria van de voetbalclub (ten noorden van het park).

“Sporting A blijft fors investeren in het vernieuwen van bestaande sportinfrastructuur om de capaciteit, kwaliteit en toegankelijkheid ervan te verbeteren”, vertelt schepen voor sport Peter Wouters. “Deze heel bewuste keuze voor een compact en duurzaam nieuwbouwproject waarbij we twee complementaire jeugdwerkingen onder één dak samenbrengen, past perfect in die visie. Gezien de ligging en de bereikbaarheid, het waardevolle karakter voor de jeugd uit de buurt en de reeds actieve clubwerking van City Pirates, stond het opknappen en moderniseren van de openluchtsite Bouckenborgh hoog op de prioriteitenlijst. Aanvullend investeren we ook in kunstgras, dat zich leent tot een intensiever gebruik en minder onderhoud vergt.”

Ontwerp afgestemd op input en feedback

“Ruimte in een grootstad is zo’n beetje het nieuwe goud. Het is schaars, maar tegelijk van onschatbare waarde, in het bijzonder voor jongeren en hun ontwikkeling”, zegt schepen voor jeugd Jinnih Beels. “Ruimte creëren voor jongeren in een stad gaat dus niet alleen over bijkomende plaats, maar ook over bestaande locaties updaten, slim inrichten voor gedeeld gebruik én aanpassen aan de huidige noden van de jongeren. Dat doen we niet alleen voor hen, maar ook door en met hen. Daarom wordt het ontwerp ook afgestemd op de input en feedback van zowel de jeugd- als voetbalvereniging zelf. Zo moeten het lokalen worden op maat van de scoutsgroep 4de Sint-Joris Meisjesgidsen en van de City Pirates.”

De nieuwbouw komt op de locatie van de huidige kleedkamers en cafetaria. De plek van het oude jeugdgebouw zal na de afbraak terug deel uitmaken van het park. Momenteel bereidt AG Vespa de sloop en het nieuwbouwproject voor. In mei wordt een architectenbureau aangesteld om een ontwerp uit te werken. Verloopt alles volgens plan, dan gaat AG Vespa eind 2023 op zoek naar een aannemer, zodat de werken midden 2024 kunnen starten. Het is de bedoeling dat zowel de jeugd- als voetbalwerking zo weinig mogelijk hinder ondervinden tijdens de werkzaamheden.

Volledig scherm De gebouwen van the City Pirates. © Klaas De Scheirder

