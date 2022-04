Nieuwe Duveltjesmarkt in Merksem vanaf 1 mei

Antwerpen/Merksem 10 jaar cel voor Roemeense man die kameraad bijna doodsloeg: “Hij zal mogelijk voor de rest van zijn leven in een vegetatie­ve toestand blijven.”

De Antwerpse rechtbank heeft de 22-jarige Damian M. veroordeeld tot een effectieve celstraf van 10 jaar. In september vorig jaar sloeg hij namelijk een vriend van hem, Ahmed El O. (38), zo zwaar in elkaar dat die laatste mogelijk permanent in een vegetatieve toestand zal blijven. Volgens M. wilde hij zijn vriend niet doden en hallucineerde hij gewoon zwaar door de cocaïne die hij had genomen. “Hij dacht dat hij Satan moest aanvallen door het hoofd van de slang plat te trappen.”

4 april