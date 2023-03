Nieuw kunstwerk 'Knot Alone' ter ere van de zorgsector in Merksem

Het district nam het initiatief voor dit nieuwe kunstwerk in navolging van de coronapandemie en in het bijzonder de rol die de zorgsector hierin speelde. Deze aanleiding werd door Einarsson vertaald in een driedelig kunstwerk waarin verbinding en houvast centraal staan.

De titel van het kunstwerk speelt met de identieke uitspraak van not (niet) en knot (knoop) in het Engels. Drie rechtopstaande scheepstouwen, gegoten in brons, dragen elk een unieke knoop in het midden. Het is een verwijzing naar zowel het in de knoop liggen met jezelf of met anderen, als hoe belangrijk het is om elkaar vast te houden en te ondersteunen.