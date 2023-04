Merksemse straten worden zomerse filmstraten

Positieve evaluatie van slimme camera die checkt of je wel oud genoeg bent om tabak of alcohol te kopen

Na twee weken komt er een einde aan het proefproject met de slimme camera in de Berchemse krantenwinkel De Koerant. De computer verifieerde of klanten wel oud genoeg waren om tabak, alcohol of gokspelen te kopen, zodat de uitbater dat niet meer hoefde te doen. “Na verloop van tijd was het systeem ingeburgerd en vonden klanten het normaal dat hun leeftijd werd gecontroleerd door een camera.”