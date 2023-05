Merksemse Kroonplein wordt voor even Circusplein

“Ik wilde bij Tarik zijn, maar het was allemaal tijdsver­lies”: IS-bruid staat terecht omdat ze echtgenoot volgde naar Syrië

Al een jaar zit IS-bruid Nora V. (29) in de cel. In mei 2013 besloot ze om haar echtgenoot en grote jeugdliefde Tarik Taketloune te volgen naar Syrië toen hij zich aansloot bij Islamitische Staat. Hij overleed echter al snel na haar aankomst, waarna Nora op het eerste zicht zijn rol als strijder leek over te nemen. Volgens haar advocate is van dat verhaal vrijwel niets waar. “Ze probeerde te vluchten, maar werd betrapt. Ze dreigden haar in haar benen te schieten.”