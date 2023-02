Merksems Speelkasteel ook dit jaar geopend tijdens schoolvakanties

Jeugddienst Merksem kiest met Speelkasteel voor een laagdrempelige aanpak. Alle activiteiten zijn gratis en vooraf inschrijven is niet nodig. Ouders die hun kinderen mee willen laten spelen, sporten, knutselen of ravotten, melden zich een kwartier voor de start van de activiteiten aan bij jeugddienst Merksem in kasteel Bouckenborgh. Kinderen en ouders kiezen bovendien zelf op welke dagen ze deelnemen, en of ze enkel in de voormiddag of namiddag komen of beide dagdelen. Het is niet verplicht om alle dagen van de vakantie te komen.