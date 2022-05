Merksemnaar Mark Tijsmans schrijft nieuwe reeks kinderboeken over held 'Sprankel Hoop’

Voetbal Beloften Antwerp, Beerschot en KV Mechelen mogen zich gaan meten met grote jongens: veel derby’s in het vooruit­zicht in tweede nationale

De teerlingen in de beloftencompetitie van het voetbal zijn geworpen. Afgelopen weekend verzekerde KV Mechelen zich na een 4-0-zege tegen Lierse van een plaatsje in tweede nationale voor volgend seizoen. In de provincie Antwerpen mogen ook de U21 van Antwerp en Beerschot zich met de grote jongens gaan meten.

9 mei