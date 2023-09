Merksemnaar Bavo De Mol wordt politiek directeur Open Vld

Ook eerste schooldag voor heel wat volwasse­nen

1 september is niet alleen voor kinderen de eerste schooldag. Ook heel wat volwassenen trekken opnieuw naar school. Ongeveer 6.000 cursisten starten vandaag bij GO! CVO Antwerpen. Dat aantal groeit nog aan gedurende het schooljaar omdat er verschillende instapmomenten zijn. Er zijn zowel opleidingen om je diploma te behalen, Nederlands of een andere taal te leren, als opleidingen binnen techniek, ICT, koken, naaien of fotografie.