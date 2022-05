Merksem plant dit najaar ‘toekomstbomen’

Merksem Plaatsing geluids­scher­men naast Antwerpse Ring in Merksem start op 23 mei

Op maandag 23 mei verrijzen de eerste geluidsschermen langs de Antwerpse Ring in Merksem. Drie weken later is de klus geklaard en is de woonwijk Lambrechtshoeken afgeschermd van de snelweg via een vier meter hoog geluidsabsorberend scherm.

6 mei