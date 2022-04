Merksem organiseert streetartfestival Mark'em

Luc Nilis en Belisia vergeten City Pirates voor rust uit te tellen en gaan erna ten onder (4-2): “We slepen ons naar het einde”

Luc Nilis kon op bezoek bij City Pirates geen beroep doen op heel wat basispionnen, maar daar was in de eerste helft weinig van te merken. Belisia was de betere ploeg en kreeg de beste kansen. Timmermans trof de lat, Landuyt besloot voorlangs en thuisdoelman De Schoenmaeker moest redden op een deviatie van Vandecaetsebeek aan de eerste paal, maar toch kwamen de bezoekers op achterstand. Stassen maakte wel nog verdiend gelijk op slag van het rust maar in de tweede periode haalden de Bilzenaren niet meer hetzelfde niveau en walsten de piraten over hun tegenstander, 4-2 was de eindstand.

18 april