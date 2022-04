Merksem organiseert dag op wieltjes

Merksem Koning Filip in gesprek met voetbal­lers van City Pirates: “Ik weet wat het is om je soms slecht te voelen als tiener”

Terwijl zijn vrouw koningin Mathilde in isolatie zit in het koninklijk paleis in Brussel, bezocht koning Filip deze namiddag twee van de zes voetbalclubs van City Pirates in Antwerpen. De werking van het sociale project kreeg onze majesteit uitgelegd in die van Merksem, met de jongeren en de sociale werkers praten deed hij dan weer in die op de Luchtbal.

20 april