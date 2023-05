Merksem organiseert Burendag (en sponsort 50 euro)

De Wever na ‘bommetje’ over Antwerpse parkeerre­gels: “Nóg meer maatrege­len niet uitgeslo­ten”

Als de Oosterweelverbinding klaar is - wellicht in 2030 - acht Antwerps burgemeester Bart De Wever (N-VA) de kans groot dat er nóg meer maatregelen komen om het verkeer in de stad te beperken. Dat heeft De Wever zondag gezegd op ATV.