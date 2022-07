Merksem eert Gaston Berghmans met 400 meter grote muurschildering

MerksemVandaag is in Merksem een 400 meter grote muurschildering onthuld die het portret toont van Gaston Berghmans. Het district wil de bekende komiek op die manier postuum eren. “Via deze streetartmuur zal ook de jongere generatie Merksemnaren hem leren kennen.”

De bekende Merksemse komiek Gaston Berghmans overleed in 2016 op 90-jarige leeftijd. Berghmans werd bekend door samen met Leo Martin als komisch duo op te treden onder de naam Gaston en Leo. De bekende Merksemnaar kreeg in 2009 al een bronzen standbeeld in het district, dat zijn bekende personage ‘Joske Vermeulen’ voorstelde. Dit beeld werd door Gaston zelf onthuld met de woorden: ‘Hij is misschien wel van brons, maar hij heeft een hartje van spons’.

In 2010 werd een elektriciteitskast op het Victor Roosensplein omgetoverd tot een graffitikunstwerk met Gaston Berghmans als inspiratiebron. Na zijn dood werd de dreef aan het Bouckenborgpark omgedoopt tot Gaston Berghmansdreef. Deze keuze was niet toevallig: vanuit zijn woonplaats, de tweede verdieping op de hoek van de Bredabaan en de Rustoordstraat, keek Gaston uit op deze dreef.

Volledig scherm De weduwe van Gaston Berghmans mocht het lintje doorknippen, in aanwezigheid van districtsburgemeester Luc Bungeneers en burgemeester Bart De Wever. © rv

Warme glimlach

Het eerbetoon gaat nu nog verder: in de Gaston Berghmansdreef werd vrijdagmiddag een 400 meter grote muurschildering onthuld. Antwerps streetartiest BIRD maakte een graffitikunstwerk op de muur van school Sint-Eduardus. Na twee weken werken, 70 liter verf en 4.000 spuitbussen ontvangt Gaston Merksemnaren nu met een warme glimlach.

“Het is inmiddels zes jaar geleden dat wij op 21 mei 2016 het droevige nieuws ontvingen over het overlijden van Gaston Berghmans”, vertelt districtsburgemeester Luc Bungeneers. “Gaston en Merksem zijn onlosmakelijk met elkaar verbonden. Gaston werd geboren in Merksem op 11 maart 1926 aan het Franciscusplein en heeft op heel wat verschillende plekken in Merksem gewoond. Gaston liep school bij de zusters Annuntiaten, en aan de vakschool Rerum Novarum. Sportief was hij als korfballer actief bij Kwik Korfbal Club.”

“Gaston zette Merksem op de kaart en hij veroverde de harten van heel Vlaanderen. Al ging Gaston zes jaar geleden van ons heen, hij is en blijft een groot Merksems icoon. Dit graffitikunstwerk zal voor elke Merksemnaar, ja zelfs voor alle Antwerpenaren, een blijvende herinnering zijn aan de grote meneer die Gaston Berghmans zonder enige twijfel was.”

Volledig scherm De muurschildering van Gaston Berghmans in Merksem. © Klaas De Scheirder

Volledig scherm De Gaston Berghmansdreef in Merksem. © rv

Bomen en borden

De afgelopen maanden werd er hard gewerkt in de Gaston Berghmansdreef: er kwam een nieuwe kasseiendreef met inkomplein, rustpunten over de gehele lengte van de dreef en een dubbele bomenrij lindes. Een van de nieuwe bomen staat nu vrij prominent voor de muurschildering van Gaston Berghmans, maar dat boompje wordt volgens het district later nog verplaatst. “Als je die bomen nu weghaalt, gaan ze dood: we wachten tot het plantseizoen eind dit jaar”, aldus Bungeneers.

Ook de vier reclameborden in een hoek van de muur zijn een doorn in het oog voor sommige Merksemnaren. De borden zouden het kunstwerk ontsieren. “De borden laten hangen, was de enige voorwaarde van Sint-Eduardus om hun muur te mogen gebruiken voor de tekening”, aldus Bungeneers. “Zonder de borden, was er dus geen streetartkunstwerk geweest.”

Volledig scherm BIRD, de graffitikunstenaar die het kunstwerk van Gaston Berghmans maakte. © rv

