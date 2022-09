LIVE. Yannick V. (36) doodgeschoten bij huiszoeking in Merksem, groot aantal wapens in beslag genomen bij onderzoek naar mogelijke extreemrechtse terreuraanslag

MERKSEMBij een geplande huiszoeking in de Molenlei in Merksem is deze ochtend Yannick V. (36) doodgeschoten. Hij maakte deel uit van een onderzoek naar vermeend rechts-extremisme en illegale wapenhandel. Mogelijk was een bende een terreuraanslag aan het voorbereiden. Hoe ver de plannen stonden en wat het doelwit was, is voorlopig niet geweten.