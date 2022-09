LIVE. Van Quickenborne: "Politie tweemaal onder vuur genomen tijdens huiszoeking", verdachten stonden op terroristenlijst

MERKSEMBij een geplande huiszoeking in de Molenlei in Merksem is deze ochtend Yannick V. (36) doodgeschoten. Hij maakte deel uit van een onderzoek naar vermeend rechts-extremisme en illegale wapenhandel. Bij hem thuis werden meer dan honderd wapens gevonden. Mogelijk was een bende een terreuraanslag aan het voorbereiden, maar een specifiek doel of tijdstip was er (nog) niet.