LIVE. Meer dan honderd wapens gevonden bij Yannick V., zes personen meegenomen voor verhoor

Voetbal tweede nationale B Berchem Sport werkt twee keer achter­stand weg dankzij Miguel Cobos en pakt punt in derby bij City Pirates (2-2): “Maar we verdienden de zege”

City Pirates is er niet in geslaagd om zijn zegereeks in de onderlinge duels met Berchem Sport voort te zetten. De Merksemnaren kwamen wel twee keer op voorsprong, eerste met een vrije trap van Truyzelaere en na de pauze via Wilms, maar evenveel keer bracht Miguel Cobos de stand in evenwicht. Zo bleef het bij 2-2 na een aangename derby. Maar na de zware nederlaag van vorig weekend tegen Cappellen 0-3, kwam Berchem wel als morele winnaar uit het duel.

18 september