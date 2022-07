Laura (22) is kleedster voor Harry Styles, nadat ze ook dansers van Dua Lipa kleedde: “Ik had vroeger een T-shirt met zijn gezicht op, nu mag ik backstage”

ANTWERPEN Reg­gae-hip­hop-formatie Wahwahsda maakt comeback: “Na een sabbatperi­o­de van vijf jaar begon het gewoon te hard te kriebelen”

“Wah, waaaah, wah was da?” Het klinkt wellicht nog bekend in de oren van iedereen in en rond de Koekenstad die zich de afgelopen decennia met reggae en hiphop bezig hield. Tien jaar na hun laatste album komt de vijfkoppige reggae-hiphop-formatie ‘Wahwahsda’ rond ‘Sput’ en ‘Wally’ - gekend van Tourist LeMC - met nieuw werk én plannen voor nieuwe liveshows. “Onze nieuwe single gaat over de zoektocht naar een plek voor jezelf in de wereld, en dat dat perfect oké is.”

25 juni