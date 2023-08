"Je moet hier ogen op je rug hebben": na dodelijk ongeval in Merksem moet verkeersveiligheid beter volgens buurtbewoners

Luc Van der Kelen over ‘koningin Kopecky’: “Lotte is van overal, haar uitstra­ling is universeel”

Van waar is ze nu eigenlijk, Queen Kopecky? Geboren in Schelle, Antwerpse zuidrand. Gaan wonen in Assenede, Oost-Vlaanderen, tegen de Nederlandse grens. Met de gouden medailles naar de Lilse Bergen waar haar mama een caravan heeft staan in de vakantie.