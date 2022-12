Hugo (66) wil zijn geliefde Bredabaan uit het slop halen: “Vroeger was het hier de Champs-Élysées van België, vandaag zijn er veertig (!) lege vitrines op één kilometer”

MERKSEMDe chicste winkelstraat van ’t land. De Champs-Élysées van België. De Meir en de Keyserlei waren er niks tegen. De hoogdagen van de Bredabaan in Merksem aan het einde van vorige eeuw zijn al decennia lang verstreken. Het hart van Merksemnaar Hugo Goedemé (66) bloedt als hij de leegstand en verwaarlozing in zijn geliefde straat ziet. En daarom doet hij er iets aan. In zijn reportage ‘BredaBaan Beter (BBB)’ heeft hij een duidelijke boodschap voor startende winkeliers én beleidsmakers.

Twee maanden geleden ging deze krant nog op reportage op de Bredabaan in Merksem. Een expertenteam van de Vlaamse overheid is momenteel bezig om terug iets te maken van de ooit zo glorieuze winkelstraat. Is de Bredabaan ten dode opgeschreven? Of kan het tij nog gekeerd worden?

(lees verder onder de foto)

Volledig scherm © Tessa Kraan

Bewoner Hugo Goedemé (66), die al heel zijn leven in Merksem woont en zich voor zijn pensioen bezig hield met socioculturele projecten, is overtuigd van dat laatste. “De Bredabaan was vroeger niet enkel dé winkelstraat van ’t stad, maar ook van heel het land”, herinnert Hugo zich zijn jonge jaren. “De Champs-Elysées van België, spreken mensen er vandaag nog steeds over, al dan niet overgoten met wat Merksemse nostalgie”, knipoogt Hugo.

Veertig lege vitrines op één kilometer

“Vandaag nog niks van dat”, zucht hij. “Er is veel leegstand. Maar liefst veertig lege vitrines op amper een kilometer afstand. De Bredabaan is slordig en verwaarloosd, wat ook baldadigheden en vandalisme aantrekt. Gelukkig zijn er vrijwilligers die de baan proper proberen houden, maar vanaf dat er weer één blikje of één sigaret op de stoep belandt, is een nieuwe stroom aan afval moeilijk af te blokken. Het is jammer dat onze jeugd door zo’n straat naar school moet, en jammer voor de mensen die de baan hebben gekend in haar gloriejaren.”

(lees verder onder de foto)

Volledig scherm De Bredabaan anno 1955. © rv

Hugo stapte naar de stad en kreeg middelen om een reportage te maken over de Bredabaan. Met een vijftiental mensen werd het project ‘BredaBaan Beter (BBB)’ gemaakt. Daarin getuigt een vrouw hoe ze vroeger haar hele dag spendeerde op de Bredabaan. “Van winkeltje naar winkeltje, zalig was dat.” De winkeliers die wel nog gebleven zijn, hebben hoop dat er nog een toekomst is voor de baan. Hugo zelf zegt dat er 45.000 Merksemnaren zijn die lokaal willen winkelen en dat potentiële starters begeleid moeten worden. “Velle est posse, willen is kunnen.”

Economische realiteit

“De redenen van deze verwaarlozing? Naast de economische realiteit van online shoppen komt dat ook door de veel te hoge huurprijzen en het te hoog kadastraal inkomen van de handelspanden op de baan, die zijn nooit mee gezakt met de realiteit op de Bredabaan nu. Bovendien hebben verschillende, gerenommeerde familiezaken van generaties lang het moeilijker gekregen om opvolging te vinden binnen de familie.”

(lees verder onder de foto)

Volledig scherm Hugo zucht bij zoveel leegstand op de Bredabaan. © Tessa Kraan

Hugo wil met zijn reportage beleidsmakers uit zowel Vlaanderen, de stad als het district Merksem warm maken om terug iets te maken van de Bredabaan, en startende ondernemers te ondersteunen. In afwachting van nieuwe zaken en winkels, moedigt hij Merksemnaren aan de baan proper te houden, én er iets leuks mee te doen. “Zo heeft zanger Jean-Bosco Safari een mooie tekening gemaakt op één van de leegstaande vitrines en heeft de vrouwenwerking van ontmoetingscentrum Merksemdok een leeg pand vol vlaggetjes gehangen. Op die manier maken we de baan al wat gezelliger in afwachting van terug een bruisende winkelstraat. Zoals weleer.”

De documentaire ‘BredaBaan Beter (BBB)’ gaat donderdagavond om 20 uur in première in het Merksemdok. Naast de film is er ook animatie met een fanfare en een panelgesprek met handelaars uit andere winkelstraten en beleidsmakers. Meer info hier.

Volledig scherm © Tessa Kraan

Volledig scherm © Tessa Kraan

Je kan deze inhoud niet bekijken Deze inhoud bevat cookies van social media of andere externe platformen. Omdat je deze cookies uitgeschakeld hebt blijft deze inhoud verborgen. Aanvaard cookies van sociale media om de inhoud alsnog weer te geven.