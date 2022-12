Hugo (66) wil Bredabaan doen herleven: “Vroeger was het de Champs-Élysées van België, nu zijn er 40 lege vitrines op 1 kilometer”

HUIZEN­JACHT. Merksem bij Antwerpen: “Grote én afgewerkte bel-eta­ges onder de 600.000 euro”

Op zoek naar een nieuwe stek of gewoon nieuwsgierig naar wat de huizen tegenwoordig kosten in Vlaanderen en waar iedereen wil wonen? Wij gaan elke week op onderzoek met een lokale immomakelaar. Deze week: Merksem in Antwerpen. “Het is er heel betaalbaar in vergelijking met andere Antwerpse districten.”

