Honderdtal mensen op stille wake voor ‘prepper’ Yannick V. in Merksem

ANTWERPEN Aftrap nieuw seizoen Bellissama in Fakkelthea­ter: “Lichtvoe­ti­ge zondagcon­cer­ten van opera tot musical”

Belcanto en bella musica. Dat is waar het in het nieuwe seizoen van ‘Bellissama’ in het Fakkeltheater om draait. Sopraan en gastvrouw Lissa Meyvis vond haar inspiratie voor deze reeks in de luisterrijke zondagmiddaagse traditie van het theater in de jaren tachtig. “Lichtvoetig aperitief van opera en musical.”

29 september