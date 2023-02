Heraanleg Doelhofstraat gaat van start

School­straat als proefpro­ject in Grotebeer­straat en Van Steenland­straat

De Grotebeerstraat in Zurenborg en de Van Steenlandstraat in Deurne-Zuid worden als proefproject een schoolstraat, vanaf respectievelijk half maart en half april. Het doel is om de verkeersveiligheid aan de aanwezige scholen te verhogen.