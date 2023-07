Half uur file op Antwerpse Ring vanaf Antwerpen-Noord door ongeval op viaduct in Merksem

“Flessen urine en overal bedorven etenswaren”: De Wever sluit smoezelig transport­be­drijf op Antwerps Kiel

Transportbedrijfje Zuid Trans Services in de Berendrechtstraat op het Antwerpse Kiel moet drie maanden dicht op bevel van burgemeester Bart De Wever (N-VA). In het pand verbleef een man in erbarmelijke omstandigheden. “Ik weet enkel dat de huur iedere maand netjes betaald werd.”