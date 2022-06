Grootste Antwerpse ALDI-winkel opent in Merksem

MerksemOp woensdag 22 juni opent een gloednieuwe ALDI-winkel de deuren aan de Bredabaan in Merksem. De discounter opent daarmee zijn grootste winkel in de provincie Antwerpen. Tijdens de openingsdag zal er een foodtruck staan om klanten te verwennen met een gezond hapje en een drankje.

ALDI is al 40 jaar aanwezig in Merksem, maar morgen opent een gloednieuwe winkel langs de Bredabaan 891, aan winkelpark Winkelstap. De werken aan de winkel startten in januari. Zes maanden later kunnen Antwerpenaren er opnieuw terecht, vanaf woensdagochtend om 8.30 uur. De tijdelijke winkel die ALDI in tussentijd opende op dezelfde locatie, sloot voorbije zaterdag de deuren.

“De winkel werd met bijna de helft uitgebreid”, zegt Bert Peeters, Senior Manager Expansie bij ALDI. “De nieuwe winkel is met een verkoopoppervlakte van +/- 1.500 m2 één van onze grootste winkels in België en de grootste ALDI-winkel in de provincie Antwerpen. Met de uitbreiding werden 4 extra medewerkers aangeworven voor het winkelteam, dat nu in totaal 22 personen telt.”

De nieuwe ALDI-winkel zet in op duurzaamheid: zo bestaat de volledige verlichting uit ledverlichting, werd er een warmterecuperatiesysteem geïnstalleerd en is er een duurzamere CO2-koeling. Ook zijn er 4 laadpalen op de parking.

Volledig scherm De nieuwe ALDI op de Bredabaan in Merksem. © ALDI

Verse producten

“De nadruk van de nieuwe winkelinrichting ligt op verse producten”, gaat Peeters verder. “Het versassortiment krijgt voortaan een prominente plaats vooraan in de winkel. Naast verse groenten en fruit zijn er meer ‘convenience’-artikelen zoals voorverpakte slaatjes, verse fruitsappen en andere bereide maaltijden en dranken. Daarnaast kan de klant bij ons terecht voor een mooi aanbod aan vers vlees dat voor meer dan 90% Belgisch is. De bakkerij-afdeling werd getransformeerd tot een open bakkerij om het assortiment verse broodjes, gebak en ovenverse koeken extra in de kijker te zetten. Maar de gekende huismerken van ALDI zijn uiteraard nog steeds aanwezig.”

Volledig scherm De nieuwe ALDI op de Bredabaan in Merksem. © ALDI

