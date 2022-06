Graf van collaborateur August Borms in Merksem vernield: “Linkse woke-waanzin”

Het vandalisme dateert van het voorbije weekend en werd ontdekt door een medewerker van de groendienst van de stad Antwerpen. De schade aan het graf van August Borms is groot: de vandalen haalden het kruis neer, sloegen de grafsteen aan diggelen én besmeurden de zerk met rode verf.

Wie er achter de feiten schuilgaat, en wat het motief voor de vernielingen is, is voorlopig onduidelijk. “De politie is van de feiten op de hoogte gebracht”, zegt een woordvoerder van de stad Antwerpen. Volgens de stad zal de schade aan het graf van Borms hersteld worden.

Controversieel

Dat de laatste rustplaats van August Borms wordt geviseerd, is niet zomaar toevallig: hij is een van de meest controversiële Vlamingen van de 20ste eeuw. Borms raakt in de Eerste Wereldoorlog bekend, als boegbeeld van de collaboratie. In 1917 roept hij de onafhankelijkheid van Vlaanderen uit in de ‘Raad van Vlaanderen’, een soort van Vlaams parlement dat - mede door de bezetter - in het leven was geroepen.

24 augustus 1941, IJzerbedevaart. Vlaamse voormannen Frans Daels (links) en August Borms (rechts) brengen een Hitlergroet.

Na de Eerste Wereldoorlog wordt Borms veroordeeld tot de doodstraf en belandt hij in de cel. Toch haalt hij in 1928 een klinkende overwinning bij tussentijdse verkiezingen in Antwerpen – de zogenaamde ‘Bormsverkiezing’. Niet veel later wordt hij vrijgelaten. In de jaren dertig groeit Borms uit tot een bijzonder populaire figuur in radicale Vlaams-nationalistische kringen die op tal van manifestaties, zoals de IJzerbedevaart, verschijnt en wordt gevierd.

Tijdens de Tweede Wereldoorlog kiest Borms meteen opnieuw voor de radicale collaboratie. Opnieuw krijgt hij de doodstraf, wat van hem een recidivist maakt. Deze keer wordt Borms wél geëxecuteerd. Na na zijn dood in 1946 begint rond August Borms een martelaarscultus. Radicale Vlaams-nationalisten eren hem als martelaar voor de Vlaamse zaak. Nog steeds vindt er daarom jaarlijks rond zijn sterfdag een herdenking plaats op het oude kerkhof in Merksem.

Nog steeds vindt er jaarlijks rond de sterfdag van Borms een herdenking plaats op het oude kerkhof in Merksem.

Woke-waanzin

Het vandalisme op het graf van Borms ontlokt in bepaalde kringen dan ook geschokte reacties. Volgens de organisatie achter de IJzerwake – de Vlaams-radicale afscheuring van de IJzerbedevaart – moeten de daders in linkse politieke hoek gezocht worden. “De vernieling is de schuld van de linkse “woke-waanzin” die de geschiedenis wil uitwissen”, klinkt het. Ook Antwerps gemeenteraadslid Filip Dewinter (Vlaams Belang) reageerde. Dewinter - hij noemt Borms een “activist”, en dus geen collaborateur - meent dat de stad het vandalisme uit de pers wilde houden.

Het is niet de eerste keer dat in Antwerpen historische figuren met een bedenkelijke reputatie het mikpunt van vandalisme worden. Twee jaar geleden werd, in de nasleep van de Black Lives Matter-demonstraties, het standbeeld van Leopold II in Ekeren met verf besmeurd en in brand gestoken. Uiteindelijk werd het beeld van zijn sokkel getakeld en overgebracht naar een depot in het openluchtmuseum Middelheim.

