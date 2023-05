Gouverneur geeft Merksemse districtsraad ongelijk in discussie rond graf Borms: “Vraag van oppositielid Bavo De Mol was wel bevoegdheid district”

Stad Antwerpen maakt dit jaar half miljoen euro vrij voor experimen­teel jeugdwerk: “Jongeren met autisme zijn veel te lang een vergeten doelgroep geweest”

Een pizza bakken en afsluiten met zelfgemaakte tiramisu: het was smullen wat de klok sloeg in de lokalen van ‘De Wereld van Rayaan’ in Borgerhout woensdagnamiddag. Wekelijks organiseert de vereniging activiteiten voor jongeren met autisme dankzij een jaarlijkse toelage van 56.000 euro van de stad. Ook zes andere lokale organisaties doen beroep op het zogenaamde ‘experimenteel jeugdfonds’. Maar wat is het precies? En kunnen ze op hun subsidies blijven rekenen?