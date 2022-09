Gevaarlijke voortvluchtige gearresteerd in Merksem: “Hij verdween enkele minuten voor zijn veroordeling tot 9 jaar cel”

Meer specifiek gaat het om de 35-jarige Abdelghani E.H. Hij had op 31 mei dit jaar voor de Leuvense correctionele rechtbank moeten verschijnen, waar hij uiteindelijk veroordeeld zou worden tot negen jaar celstraf. De man had zich namelijk schuldig gemaakt aan diefstal met verschillende zware omstandigheden. Zo wisten hij en een kompaan op 9 december 2020, vermomd als elektriciens, binnen te dringen in het huis van een welgestelde Chinese man in Leuven, waarna ze hun slachtoffer de mond snoerden, knevelden en verdoofden met antidepressiva. Meer dan twee uur lang doorzochten ze de man zijn huis en konden ze zo’n 130.000 euro buitmaken.

Maar slechts luttele minuten voor zijn veroordeling ontdeed El H. zich van zijn enkelband. Sindsdien ontbrak van de gevaarlijke voortvluchtige elk spoor. Hij deed zijn best om onder de radar te blijven, maar op woensdag 31 augustus kon hij dan toch gearresteerd worden.

Na zijn ontsnapping werd heel gericht naar de man gezocht. Woensdag slaagden leden van het Fugitive Active Search Team (FAST) van de Federale politie hem arresteren in Merksem. Daarbij kregen ze uitvoerige hulp van de Antwerpse Lokale Politie en eenheden van de Federale Gerechtelijke Politie. Na zijn arrestatie werd de man opgesloten in de gevangenis in de Begijnenstraat. Hij staat onder toezicht van de Antwerpse strafuitvoeringsrechtbank.

12 arrestaties op vijf weken tijd

De federale politie heeft er met de arrestatie van El H. een productieve maand op zitten. In de maand augustus konden in ons land maar liefst tien voortvluchtige verdachten aangehouden worden nadat ze succesvol door het FAST werden opgespoord. Tijdens de eerste paar dagen van september konden daar nog twee nieuwe arrestaties aan toegevoegd worden. “De voortvluchtigen die we afgelopen weken konden arresteren, zijn samen veroordeeld tot tientallen jaren gevangenisstraf”, aldus Diensthoofd Gerry Van Loock. “Twee van hen werden zelfs tot levenslang veroordeeld. Dat zulke zware criminelen niet langer op vrije voeten zijn, daar doen we het voor.”

Volgens Van Loock dankt het FAST zijn succes aan een aantal factoren. “Dankzij het wettelijk kader dat gecreëerd werd in 2019, kunnen wij voor de opsporing van voortvluchtigen gebruikmaken van een arsenaal aan moderne opsporingsmethoden. Dat heeft ons meer slagkracht gegeven. Daarnaast zijn ook uitstekend teamwork en goede samenwerking met andere diensten heel belangrijk. Vanuit het FAST werken we niet alleen samen met andere eenheden binnen de Federale Politie en met de lokale politiezones in ons land, maar we hebben ook zeer goede banden met buitenlandse FAST-eenheden.”

