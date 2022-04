Festival Slorarock keert terug naar het Bouckenborghpark: “We zijn gemotiveerder dan ooit voor deze tiende editie”

Slorarock werd voor het eerst georganiseerd in 2010 door de oudste leden en leiding van Chiro Sloratokels. “Ze wilden toen geld verdienen om op kamp te gaan”, legt organisator Seppe de Ruyter uit. “Het evenement vond plaats op de parking naast de Chirolokalen. Sam Gooris gaf er een optreden en dat maakte van de eerste editie meteen een succes. Slorarock groeide jaar na jaar en in 2015 zijn we verhuisd naar een tent in het Bouckenborghpark. Twee jaar later wonnen we de jongerencultuurprijs van Merksem.”

Grote namen

Dit jaar is het de tiende editie van Slorarock. Het organiserend team bestaat uit Wannes de Ruyter, Quinten de Ruyter, Seppe de Ruyter, Justin Claes en Sam Pallemans. “We zijn een festival van jongeren voor jongeren. We proberen steeds mooie namen op de affiche te krijgen, zo hadden we in het verleden al optredens van onder andere Tourist LemC, Sam Gooris, 2Fabiola, DJ Frank, de Fixkes, Slongs en Wim Soutaer. De schoonheid van ons festival is dat wij slechts 5 euro voor voorverkooptickets vragen en 8 euro aan de kassa. Daarnaast bieden wij lokale bands de kans om op ons podium te staan.”

De tiende editie van Slorarock moest drie keer worden uitgesteld. “In 2019 was er een probleem met het terrein en in 2020 en 2021 konden we door de coronapandemie niks organiseren. We zijn dus heel blij dat Slorarock dit jaar kan doorgaan en zijn gemotiveerder dan ooit. We zijn ook tevreden met de mooie line-up van onder andere Katastroof, Dj Frank en Gunther D.”

Meer informatie en tickets zijn te vinden op de website of via de Facebookpagina.

Volledig scherm Sam Gooris gaf een optreden tijdens de eerste editie van Slorarock in 2010. © rv

Volledig scherm Slorarock verhuisde in 2015 naar het Bouckenborghpark in Merksem. © Ann-Sophie Bracke

Volledig scherm Het festival groeide doorheen de jaren. © rv

Volledig scherm Met onder andere Katastroof, DJ Frank en Gunther D op de affiche belooft het een spetterende tiende editie te worden! © rv