Explosie vernielt inkomhal appartementsblok in Merksem: “Daders worden alweer in drugsmilieu gezocht”

Merksem Ereprijs Grote Stroboer 2022 voor gymclub Klimop RT Merksem en Eddy Van Scheven­steen

De Merksemse ereprijs Grote Stroboer - een prijs voor een Merksemnaar of Merksemse vereniging die zich inzet voor een nobel doel, Merksemnaren bij elkaar brengt of uitzonderlijke initiatieven of prestaties neerzette in het afgelopen jaar - wordt in 2022 al voor de 26ste keer uitgereikt. Dit jaar valt de eer te beurt aan gymvereniging Klimop RT Merksem en dagelijks bestuurder Eddy Van Schevensteen. Ondanks heel wat uitdagingen behaalden de gymnasten steeds mooie resultaten en bouwde de club een hechte gemeenschap uit.

18 september