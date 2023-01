Eindelijk: viaduct van Merksem na maanden weer helemaal open voor verkeer

“Aan je kinderen mag gewoon niemand komen”: dieven binden 16-jarige dochter van Mireille vast tijdens ho­me-invasion

“Er kwam een soort leeuwinnengevoel over me”. Dat is wat er door Mireille heen gaat, wanneer haar dochter van zestien haar opbelt en vertelt dat ze thuis is vastgebonden door twee onbekende mannen. “Ik ben in volle vaart naar Antwerpen gereden, met de politie aan de lijn.”

