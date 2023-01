“Een moederhart kan veel aan, maar deze pijn is ondraaglijk”: moeder van Firdaous schrijft emotioneel bericht na dood van haar dochter

Antwerpen Verdachten gewapende overval Merksem gezocht

De politie vraagt uw hulp bij de opsporing van verdachten van een gewapende overval in Merksem. Het duo zou op 21 december een supermarkt in de Lambrechtshoekenlaan in Merksem hebben beroofd. Ze konden evenwel geen buit maken en werden door de camera vastgelegd in de Jozef Mulsstraat. Ze wandelden in de richting van de Ryenlanddreef.

9 januari