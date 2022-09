Drugsmaffia laat boodschap achter na nieuwe aanslagen: “200”. Is er zoveel kg cocaïne verdwenen?

AntwerpenIn de nacht van woensdag op donderdag is een vuurwerkbom in de tuin van de woning van Gianni en Giorgi F. in de Rietschoorvelden in Merksem beland. Het is al het derde incident op drie maanden tijd bij de broers, vermoedelijk opnieuw drugsgerelateerd. Er werd ook een niet-ontploft explosief gevonden op het terras van het gesloten pannenkoekenhuis Stacks in de Volkstraat.

Het parket meldt dat er een onderzoek is opgestart: “Er is inderdaad een stuk vuurwerk in de tuin van het pand waar eerder ook al twee incidenten zijn geweest beland”, zegt Kristof Aerts van het parket. “Er zijn geen gewonden en er is geen schade aan de gevel. Dit gaat vermoedelijk opnieuw om een daad uit het drugsmilieu.” De broers waren op het moment van de aanslag niet thuis.

Eind juni was datzelfde huis het doelwit van een schietincident. De woning werd opnieuw onder vuur genomen op 21 augustus.

200 kg?

Er is ook een explosief gevonden aan het pannenkoekenhuis Stacks in de Volksstraat. Het parket bevestigt dat ontmijningsdienst Dovo ter plaatse is gekomen om het verdachte voorwerp te onderzoeken. Op de gevel schreef de dader(s) ‘200 kg’, wat kan verwijzen naar een verdwenen lading cocaïne. Het pannenkoekenhuis was tot vorige maand een zaak van de familie El H. uit Berchem. Hun woning in de Deken De Winterstraat werd al bij herhaling onder vuur genomen. Op de voordeur spoten aanslagplegers het opschrift “Snitch”, verrader. De familie heeft vorige week de definitieve sluiting van het pannenkoekenhuis aangekondigd.

Volledig scherm De ontmijningsdienst DOVO kwam ter plaatse om het springtuig onschadelijk te maken. © Marc De Roeck

Ook deze keer is aan het pannenkoekenhuis kwistig met de spuitbus gewerkt. De opschriften in zwarte letters zijn moeilijk te lezen. Alleen het getal “200 x” is zowel op de voor- als zijgevel duidelijk herkenbaar. Wijst dat erop dat het al wekenlange conflict draait om een lading cocaïne van 200 kg die is verdwenen? Zou kunnen want verrekend naar de huidige groothandsprijs is 200 kg maar liefst 4,5 miljoen euro waard.

Volledig scherm Op de gevel schreef de dader(s) '200 kg', wat kan verwijzen naar een verdwenen lading cocaïne. © PLA

Volledig scherm Voor de derde keer op rij is de woning van de broers F. in Merksem het doelwit van een aanslag. Deze keer met een vuurwerkbom tegen de gevel in de voortuin. © Marc De Roeck

Het pannenkoekenhuis was al drie keer doelwit van een aanslag gelinkt aan het drugsmilieu. Een van de familieleden werd vorige week gearresteerd voor ontvoering en foltering van de aanslagplegers. Antwerps Burgemeester Bart De Wever had het pannenkoekenhuis op 15 augustus een tijdelijke sluiting van een maand opgelegd. Deze week heeft de familie El H. de handelshuur opgezegd.

