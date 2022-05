Dronken bestuurder laat zich oppikken na ongeval

Lier/Brasschaat/Hoogstraten/Boom Belgische en buitenland­se top dj’s zetten stap naar virtuele wereld: “NFT-hype is geëxplo­deerd”

Zowat alle Belgische gekende namen in de Belgische DJ-wereld zetten de stap in de NFT-wereld. NFT ? Vergelijk met de cryptomunt Bitcoin. Je koopt een eigendomscertificaat van een nummer, foto, concert of wat dan ook van een bekende DJ in een virtuele wereld. Om een idee te geven: onlangs werd een digitaal kunstwerk verkocht voor 69 miljoen dollar. Een NFT kan dus wel wat waard worden...

3 mei