Dronken bestuurder (33) betrapt op weg naar nachtwinkel: “Ik ga alcohol kopen, maar moet snel zijn want dochter (2) ligt thuis te slapen”

Een patrouilleploeg merkte zaterdagavond een wagen op die zich niet echt baanvast door het verkeer leek te begeven. De politie hield de bestuurder daarop tegen, maar dat was blijkbaar niet naar zijn zin. De man reageerde nogal geagiteerd en gaf aan dat hij inderdaad gedronken had en dat hij op weg was naar de nachtwinkel om nieuwe alcohol te kopen. “Ik moet wel snel naar huis, want mijn dochter (2) ligt thuis alleen te slapen”, voegde hij eraan toe.

Babyfoon

De politie besloot daarop de controle verder te zetten aan de woning van de man zodat hij ten minste weer thuis was bij zijn kind en via de babyfoon kon vaststellen dat ze sliep. De ademtest was – niet geheel onverwacht – positief. Echt kalmeren deed de mag achter niet en de politie besloot hem zijn roes te laten uitslapen in de cel. Dat was al helemaal niet naar de zin van de zelfverklaarde kickboxer. Toen een interventieploeg ter plaatse kwam, werd een van de agenten tegen de grond gewerkt en een andere werd even in een wurggreep genomen. Uiteindelijk werd de man in de boeien geslagen, maar bleef hij de nodige verwensingen en bedreigingen uiten. De grootouders van het kindje zijn ter plaatse gekomen om voor opvang te zorgen.